У Донецькій області горить шахта "Росія"
09:27, 19 січня 2009Суспільство
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У лаві знаходився 21 гірник
У Донецькій області на шахті "Росія" (ДП "Селідовевугілля") в с.Селідове ліквідовують пожежу.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа виникла о 6.52 ранку 19 січня в першій північній лаві. У момент аварії в лаві знаходився 21 гірник. Усі люди з шахти виведені на поверхню. Під час евакуації ніхто не постраждав.
Підрозділи гірничорятувальників ведуть ліквідацію аварії.
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