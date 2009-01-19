У Донецькій області горить шахта "Росія"

У Донецькій області на шахті "Росія" (ДП "Селідовевугілля") в с.Селідове ліквідовують пожежу.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, пожежа виникла о 6.52 ранку 19 січня в першій північній лаві. У момент аварії в лаві знаходився 21 гірник. Усі люди з шахти виведені на поверхню. Під час евакуації ніхто не постраждав.

Підрозділи гірничорятувальників ведуть ліквідацію аварії.