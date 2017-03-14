Усіх затриманих учасників блокади звільнили – нардепи

Народні депутати повідомляють, що затриманих під час штурму редуту у Кривому Торці блокувальників, відпустили.

Зокрема, про це у своєму Facebook повідомила віце-спікер Оксана Сироїд.

"За інформацією СБУ, усіх затриманих звільнили з-під варти. Нам вдалося розшукати шістьох із сорока шести. Уся інформація у їхніх телефонах знищена. Це ускладнює пошук. Попередньо хлопці утримувалися у відділках поліції Костянтинівки, Дружківки, Селідового, Покровська, Торецька, Бахмута", – написала вона.

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Також вона зазначила, що "поліція, яка розігнала редут у Кривому Торці до цього часу не надала інформації ані про причини затримання, ані про людей, які були затримані".

Також нардеп Семен Семенченко заявив, що що місцезнаходження всіх затриманих вже встановлено.

"Місцезнаходження всіх хлопців встановлено. Відділи поліції і травмпункти Селидове, Костянтинівки, Дружківки. Їдемо. І виявляється негідники вже запустили поїзда до своїх дружків в т. зв. ДНР", - зазначив він.

"Випустили "небезпечних терористів" і кинули в незнайомому місті. Багатьох без грошей і документів. Всі пошкодження зняті, викликана слідчо - оперативна група", - додав Семенченко.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня учасники блокади заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) захопили редут в Кривому Торці.

Ця заява з’явилася після того, як радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у коментарі УНІАН спростовував причетність співробітників спецслужби до штурму активістів блокади ОРДЛО в Кривому Торці. Він запевнив, що Служба безпеки України не має стосунку до жодних штурмів. «Навколо блокади вже дуже багато всього і сказано, і зроблено.

Для нас найголовніше, щоб ми зберегли Україну. Тому будь-які дії, пов'язані з блокадою і безпосередньо з блокуванням переміщення вантажів, мають бути послідовними і дуже продуманими», - наголосив радник голови СБУ.

Пізніше у поліції повідомили, що силовики затримали і доставили для опитування в райвідділи 43 людини, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця Донецької області.