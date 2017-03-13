Блокадники заявили про штурм редуту у Кривому Торці: заїхали невідомі на БТРах

Один з волонтерів повідомив, що спочатку на редуті у Кривому Торці повністю відключили мобільний зв'язок, йдеться у повідомленні Штабу блокади у Facebook.

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Потім, за словами блокадників, до табору редуту заїхали невідомі на БТРах.

"На даний момент зв'язок з редутом відсутній. Штаб вживає заходів з оборони інших редутів та з'ясовує ситуацію на редуті "16 добровольчого батальйону", - йдеться у повідомленні Штабу блокади.

Нагадаємо, що залізнична колія на переїзді станції "Кривий Торець" в смт. Щербинівка заблокована з 10 лютого, також блокувальниками захоплено електровоз із 47 вагонами. За цими фактами слідчим відділенням Торецького відділення поліції розпочато досудове розслідування.