Блокадники заявили про штурм редуту у Кривому Торці: заїхали невідомі на БТРах

14:01, 13 березня 2017
Суспільство
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Почався штурм одного із редутів блокади "ДНР" і "ЛНР". 

Блокадників у Кривому Торці почали штурмувати / facebook.com/shtab.blokady

Один з волонтерів повідомив, що спочатку на редуті у Кривому Торці повністю відключили мобільний зв'язок, йдеться у повідомленні Штабу блокади у Facebook.

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Потім, за словами блокадників, до табору редуту заїхали невідомі на БТРах.

"На даний момент зв'язок з редутом відсутній. Штаб вживає заходів з оборони інших редутів та з'ясовує ситуацію на редуті "16 добровольчого батальйону", - йдеться у повідомленні Штабу блокади.

Нагадаємо, що залізнична колія на переїзді станції "Кривий Торець" в смт. Щербинівка заблокована з 10 лютого, також блокувальниками захоплено електровоз із 47 вагонами. За цими фактами слідчим відділенням Торецького відділення поліції розпочато досудове розслідування.

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Теги: #БТР#блокада#штурм#редут