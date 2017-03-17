У Харкові за теракти заочно судитимуть дев'ятьох "антимайданівців"

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 10 березня прокуратура направила до Комінтернівського районного суду Харкова обвинувальний акт щодо двох організаторів терористичної групи «Харківські партизани» та семи її учасників.

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За даними слідства, ще навесні 2014 року двоє харків'ян (1966, 1970 років народження) - прихильники так званого антимайдану, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки в регіоні, створили та очолили терористичну організацію «Харківські партизани».

Вербували нових членів групи в основному під час мітингів проросійських активістів на майдані Свободи, де проводили відповідну агітаційну роботу. Вони встигли завербувати сімох харків’ян віком від 24 до 63 років.

У серпні 2014 року учасники групи пройшли курси бойової підготовки у Росії, де отримали навички поводження зі зброєю та вибуховими речовинами. Там вони також отримали гроші та агітаційні матеріали.

Восени 2014 року члени групи вчинили низку терористичних актів та диверсій на території Харківської області. Основна їх мета - порушення громадської безпеки, заподіяння майнової шкоди та залякування проукраїнськи налаштованих громадян. Крім того, терористи мали на меті привернути увагу громадськості до радикально налаштованих осіб, які протидіють проукраїнським інтересам у суспільстві.

На рахунку підозрюваних - підрив комунікацій держпідприємстві «Завод ім. В. О. Малишева» та розважального закладу «Британія», вибухи поблизу Лозівського військкомату і у рок-пабі «Стіна» на вулиці Римарській та інше.

Зброю та боєприпаси «партизани» незаконно придбали та зберігали у гаражах і схованках на території Харкова. Для зв'язку використовували електронну пошту та спеціально придбані телефонні номери.

Двом організаторам та керівникам «партизан» інкримінується створення терористичної групи, вчинення диверсій та терористичних актів, за попередньою змовою групою осіб, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Одного з учасників групи – 63-річного харків'янина – підозрюють у скоєнні аналогічних злочинів (ч.1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ст. 113, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

Іншим трьом «харківським партизанам» (1992, 1976 та 1978 рр.н.) інкримінують участь у терористичній групі та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Ще трьом (1998, 1981, 1978 рр.н.) оголошено підозру за фактом участі у терористичній групі, вчиненні терористичного акту за попередньою змовою групою осіб та незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

Оскільки підозрювані переховуються від органів слідства і суду та знаходяться у розшуку, прокуратура звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням щодо проведення спеціального заочного досудового розслідування та отримала дозвіл на нього.