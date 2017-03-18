В окупованому Криму налічується понад 50 політв'язнів – адвокат

На сьогоднішній день в тимчасово окупованому Криму налічується понад 50 політв'язнів. Про це адвокат кримських політв'язнів Олександр Попков повідомив в ефірі Еспресо.TV.

Він зазначив, що зараз кількість політв'язнів у Криму досить важко підрахувати, втім, за його словами, офіційно таких осіб близько 50.

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"Є люди, про яких ми взагалі нічого не знаємо, щодо деяких людей починаємо дізнаватися за певний проміжок часу", - сказав Попков.

За його словами, проблема також полягає в тому, що ці справи не висвітлюються на півострові, адже там вільних ЗМІ вже немає.

Більш того, в анексованому Криму дуже мало адвокатів, готових захищати кримських татар, адже вони бояться йти проти ФСБ.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" за його самовизначенню.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% з числа тих, хто взяв участь у "референдумі" 16 березня 2014 року, висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Після анексії Криму ФСБ РФ почала репресії проти проукраїнських активістів, кримських татар і журналістів.