Уряд розширив перелік машин, на які можна ставити "мигалки"

Уряд розширив перелік транспортних засобів, які можуть використовувати спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої. Про це йдеться у постанові № 176 від 22 березня, оприлюдненій на Урядовому порталі.

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Згідно з документом, проблискові маячки синього кольору дозволено використовувати, зокрема, автомобілям Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної прикордонної служби.

"Спеціальні звукові та світлові сигнальні пристрої синього кольору можуть установлюватися за наявності дозволу, виданого уповноваженим органом Міністерства внутрішніх справ з дотриманням установлених Міністерством внутрішніх справ вимог, виключно на транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, на транспортних засобах, які використовуються Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, підрозділами безпеки дорожнього руху Військової служби правопорядку у Збройних Силах, Національною гвардією, податковою міліцією, Службою безпеки, Головним управлінням та підрозділами урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, воєнізованими формуваннями, установами виконання покарань та слідчими ізоляторами Державної кримінально-виконавчої служби, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань, Управлінням державної охорони, Державною прикордонною службою, підрозділами Державної спеціальної служби транспорту, уповноваженими на проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах національної транспортної системи України, Державною службою з безпеки на транспорті, бригадами екстреної (швидкої) медичної допомоги, Оперативно-рятувальною службою цивільного захисту, службою інкасації та перевезення цінностей Національного банку та банків України, підрозділом відомчої охорони Національного банку для виконання оперативних завдань", - йдеться у документі.

Щодо спеціальних світлових сигнальних пристроїв із світловими сигналами червоного кольору, то вони можуть встановлюватися, як і раніше, лише на транспортних засобах поліції.

"Спеціальні світлові сигнальні пристрої із світловими сигналами червоного кольору можуть установлюватися як додаткове обладнання виключно на транспортних засобах патрульної поліції Національної поліції та відповідних підрозділів Національної поліції, на які покладено обов’язки із забезпечення безпеки дорожнього руху", - йдеться у документі.

Червоні та зелені "мигалки" уряд дозволив як поліцейським, так і автомобілям Управління державної охорони при супроводженні осіб, яких УДО охороняє, та на автомобілях осіб, які охороняються. "Спеціальні світлові сигнальні пристрої із світловими сигналами червоного, зеленого кольорів можуть установлюватися як додаткове обладнання виключно на транспортних засобах відповідних підрозділів Національної поліції та Управління державної охорони, що здійснюють супроводження осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, та на транспортних засобах, які використовуються для пересування таких осіб", - йдеться у документі

Нагадаємо, раніше перелік суб’єктів, що мають право на встановлення спецсигналів, визначався указом президента України від 30 березня 2005 року № 567. Там, зокрема, не було передбачено право на встановлення червоних та зелених спецсигналів на авто осіб, які охороняються, лише для авто супроводу із УДО.