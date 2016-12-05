Під час перестрілки у Княжичах авто ДСО було без "мигалки" - Шкіряк (відео)

Про це в ефірі заявив радник міністра МВС Зорян Шкіряк, передає Еспресо.TV.

"Я виїжджав на місце подій. Машина ця була без проблискових маячків. І в такій пітьмі, де не було жодного освітлення, я не виключаю, що можна було не побачити розпізнавальні знаки", - каже Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, у с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією вбито п'ятьох правоохоронців.

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Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в занедбаному будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці - сталася перестрілка, внаслідок якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.