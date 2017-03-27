Організатори Євробачення запідозрили, що Росія не зацікавлена в участі Самойлової у конкурсі

Оргкомітет Євробачення підозрює, що Росія не зацікавлена в участі Самойлової в конкурсі. Про це заявив в інтерв'ю берлінській газеті Tagesspiegel голова оргкомітету Франк-Дітер Фрайлинг, передає 112 Україна.

Фрайлинг зазначив, що ще до того, як СБУ прийняла рішення про заборону на в'їзд російського кандидата в Україну, Москва, на відміну від інших, не зарезервувала місця для проживання.

"Зі свого боку Росія повинна чітко визначити, що участь у тій формі, в якій ми їй його зробимо можливим, буде прийнято", - наголосив Фрайлин.

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Також повідомляється, що Оргкомітет Євробачення готовий захистити право Росії на участь у конкурсі: "Від самого початку ми дали ясно зрозуміти, що очікуємо, щоб усі виконавці, які пройшли конкурсний відбір, змогли взяти участь. Якщо ж рішення заборонити в'їзд російському кандидату залишиться чинним, EBU постарається гарантувати, щоб Росія все-таки змогла прийняти участь", - сказав Фрайлинг.

Він додав, що офіційного повідомлення від української влади поки не надходило. Також голова оргкомітету прокоментував чутки про нового російського кандидата.

"Давайте дочекаємося, щоб Україна прийняла остаточне рішення щодо цього", - сказав Фрайлинг, зазначивши, що після цього обговорюватимуться подальші дії.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в’їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гітлянської, "рішення прийняте на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України".

За даними ЗМІ, Самойлова у червні 2015 року брала участь у гала-концерті "Світ спорту і добра" в окупованому Росією Криму. Цю інформацію вже підтвердили у Кремлі.