Євробачення-2017: у МВС прогнозують прибуття щонайменше 20 тисяч гостей та не виключають провокацій

За попередньою оцінкою, до Києва на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017» прибуде щонайменше 20 тис. гостей, також правоохоронці не виключають можливих провокацій під час заходу.

Про це під час командно-штабних навчань у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляється на сайті МВС.

За словами Ярового, окремий ситуативний центр МВС контролюватиме усю безпеку, робитиме аналітику, прогнозуватиме й оперативно реагуватиме на всі виклики, що можуть статися під час підготовки і проведення пісенного конкурсу.

«Ми розуміємо, що не всі намагатимуться просто приїхати в Україну, подивитися, а деякі матимуть і інші задуми. Тому найголовніше – передбачити все, починаючи з кордону, починаючи з аеропорту «Бориспіль». Саме тому перший етап навчань ми проводимо безпосередньо тут по порядку прикордонного контролю», - зазначив Яровий.

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Він також повідомив, що під час проведення «Євробачення» заплановано три режими роботи правоохоронців: посилений, піковий та надзвичайний.

Своєю чергою перший заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк зазначив, що Держприкордонслужба готова за компетенцією відомства до виконання завдань під час проведення конкурсу.

«Прогнозується, що основними пунктами пропуску, які будуть задіяні під час пропуску учасників та гостей «Євробачення», будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які припаде до 70% від загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20% користуватимуться автомобільними пунктами пропуску, ще 10 % - залізничним сполученням», - сказав він.

Також у повідомленні йдеться, що під час проведення «Євробачення» військовослужбовці Нацгвардії спільно з працівниками Нацполіції та інших силових структур забезпечуватимуть безпеку Міжнародного виставкового центру, де проходитиме конкурс, Євромістечка, Міжнародного центру культури та мистецтв, церемонії «червона доріжка», органів державної влади й дипломатичних об'єктів.

У складі кожного з підрозділів буде необхідна кількість поліцейських, прикордонників, військовослужбовців, які вільно володіють англійською мовою. Особовому складу Нацгвардії буде видано 250 електронних перекладачів.

Як повідомляв УНІАН, для гарантування безпеки у Києві під час проведення «Євробачення» заплановано залучити 3 тис. військовослужбовців Нацгвардії.

62-й конкурс «Євробачення» відбудеться в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з понад 40 країн.