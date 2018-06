Організатори представили порядок виступів країн-учасниць Євробачення: Росія залишилася в списку

Європейський мовний союз і Національна громадська телекомпанія України сьогодні представили порядок виступу артистів в першому і другому півфіналах Євробачення-2017, повідомляється на сайті пісенного конкурсу.

Організатори підкреслили, що ще три роки тому учасники самі тягнули жереб і визначали свій порядковий номер. Тепер організатори конкурсу розставляють учасників так, щоб було більш захоплюючим і кожна композиція виділялася.

Продюсери конкурсу затвердили наступний порядок виступів:

Перший півфінал (9 травня):

1. Швеція: Робін Бенгтссон — "I can't Go On"

2. Грузія: Тамара Гачечіладзе — "Keep The Faith"

3. Австралія: Ісайя Фаєрбрейс — "don't Come Easy"

4. Албанія: Ліндіта — "World"

5. Бельгія: Бланш — "City Lights"

6. Чорногорія: Славко Калезич — "Space"

7. Фінляндія: Норма Джон — "Blackbird"

8. Азербайджан: Діана Гаджиєва — "Skeletons"

9. Португалія: Сальвадор Зібрав — "Amar Pelos Dois"

10. Греція: Демі — "This is Love"

11. Польща: Кася Мось — "Ліхтарик"

12. Молдова: Sunstroke Project — "Hey Mamma"

13. Ісландія: Звалу — "Paper"

14. Чехія: Мартіна Барта — "My Turn"

15. Кіпр: Ховіг — "Gravity"

16. Вірменія: Арцвік — "Fly With Me"

17. Словенія: Омар Набер — "On My Way"

18. Латвія: Triana Park — "Line"

Другий півфінал (11 травня):

1. Сербія: Тияна Богичевич — "In Too Deep"

2. Австрія: Натан Трент — "Running On Air"

3. Росія: Юлія Самойлова — "Flame is Burning"

4. Македонія: Яна Бурческа — "Dance Alone"

5. Мальта: Клаудія Фаніелло — "Breathlessly"

6. Румунія: Ілінка і Алекс Флоря — "Yodel It!"

7. Нідерланди: OG3NE — "Lights and Shadows"

8. Угорщина: Йоцы Папай — "Origo"

9. Данія: Аня Ніссен — "Where I Am"

10. Ірландія: Брендан Мюррей — "Dying to Try"

11. Сан-Марино: Валентина Монетт і Джиммі Вілсон — "Spirit of the Night"

12. Хорватія: Жак Худек — "My Friend"

13. Норвегія: JOWST — "Grab The Moment"

14. Швейцарія: Timebelle — "Apollo"

15. Білорусь: NAVIBAND — "Гістория Майго Жыцця"

16. Болгарія: Крістіан Костів — "Beautiful Mess"

17. Литва: Fusedmarc — "Rain Of Revolution"

18. Естонія: Койт Тооме і Лаура — "Verona"

19. Ізраїль: Імрі Зів — "I Feel Alive"

Під час шоу буде дві рекламних перерви, після 5-ї та 12-ї пісні.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойловій терміном на три роки. За словами керівника Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю СБУ Олени Гитлянскої, «рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України».

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму. Генеральний директор Європейського мовного союзу (EBU) Інгрід Делтенре пригрозила Україні санкціями.