В Києві вперше пройде фестиваль світла, який на три дні змінить архітектурний вигляд столиці

З 12 по 14 травня під час «Євробачення» пройде Kyiv Lights Festival - перший міжнародний фестиваль світла та медіа-мистецтва.

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Фестиваль на три дні змінить архітектурний вигляд столиці і об'єднає дизайнерів відеографіки, художників світла лазера, віджея і сучасних художників. Подібні фестивалі вже кілька років збирають багатотисячні аудиторії в Берліні, Єрусалимі, Сіднеї та інших світових столицях.

Локаціями Kyiv Lights Festival стануть Контрактова площа, Поштова площа біля Річкового вокзалу, Михайлівська площа та Андріївський узвіз. Кожен день на чотирьох майданчиках фестивалю будуть проходити конкурс 3D-мапінгу, позаконкурсні проекти у супроводі живої музики, масштабні світлові шоу, шоу віджеїв, виставки робіт сучасних українських художників, які працюють зі світлом, численні світлові інсталяції і скульптури в міському просторі.

Kyiv Lights Festival включений в офіційну програму заходів, приурочених до «Євробачення».

До міжнародного конкурсу 3D-мапінгу і віджеїнгу запрошуються видеохудожники зі всього світу. Роботи учасників конкурсної програми Kyiv Lights Festival оцінюватиме міжнародне журі, що складається зі справжніх зірок візуальних видів мистецтв.

Крім основних призерів фестивалю з допомогою голосування глядачів буде визначений володар Призу глядацьких симпатій. Загальний призовий фонд конкурсу становить 125 000 грн.