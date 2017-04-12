Волонтери з Рівного спекли близько тисячі пасок воїнам в зону АТО (фото, відео)

14:30, 12 квітня 2017
Суспільство
118 0

Паски на передову передадуть в неділю.

УНІАН

Тісто місили з 150 кілограмів борошна, 60 літрів молока і двох тисяч яєць. Чимало пішло і інших інгредієнтів.

Але головне, кажуть волонтери-пекарі, це почуття подяки українським воїнам.

Читайте такожУ Житомирі виготовили та зібрали для вояків АТО найбільший великодній кошик в Україні (фото)

Паски на передову передадуть в неділю, щоб на Великдень бійці ними поласували.

УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Великдень 2017
Теги: #Великдень