Волонтери з Рівного спекли близько тисячі пасок воїнам в зону АТО (фото, відео)

Тісто місили з 150 кілограмів борошна, 60 літрів молока і двох тисяч яєць. Чимало пішло і інших інгредієнтів.

Але головне, кажуть волонтери-пекарі, це почуття подяки українським воїнам.

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Паски на передову передадуть в неділю, щоб на Великдень бійці ними поласували.