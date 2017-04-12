Волонтери з Рівного спекли близько тисячі пасок воїнам в зону АТО (фото, відео)
14:30, 12 квітня 2017Суспільство
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Паски на передову передадуть в неділю.
Великдень для бійців / Фото УНІАН
Тісто місили з 150 кілограмів борошна, 60 літрів молока і двох тисяч яєць. Чимало пішло і інших інгредієнтів.
Але головне, кажуть волонтери-пекарі, це почуття подяки українським воїнам.
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Паски на передову передадуть в неділю, щоб на Великдень бійці ними поласували.
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