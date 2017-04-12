У Харкові вчительку звинуватили в побитті школяра

Мати 10-річного школяра стверджує, що її сина побила вчителька. У свою чергу педагог наполягає на тому, що не чіпала дитину, а тільки поспілкувалася з нею, закрившись при цьому в санприміщенні, передає "Восточный дозор".

Були опитані всі сторони конфлікту і свідки, мати дитини надала виписку з медичної карти, в якій зазначено, що у хлопчика діагностували забій грудної клітки. Зараз школяр перебуває в лікарні.

7 квітня в школі №159, за словами очевидців, вчителька молодших класів покарала хлопчика за те, що він образив її доньку Хлопчик вийшов з туалету в сльозах, говорив, що викладачка сильно била його по голові та ображала.

"Тимур з четвертого класу штовхнув дівчинку, свою однокласницю. Та нібито впала й вдарилася куприком, хоча коли почали питати дітей — ніхто не бачив, як вона падала. Але історія закінчилася тим, що дівчинка поскаржилася своїй мамі-вчитель, та схопила кривдника доньки за шкірку, закрилася з ним в туалеті й побила", — кажуть у школі очевидці.

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"А дівчинка така... вона завжди скаржиться. Буває, і не зачіпають її, але що заважає побігти до мами поскаржитися, якщо мама в сусідньому кабінеті працює. А мама, треба сказати, не тендітна. Там жінка значних розмірів, тому я не здивуюся, що побої були видні. Не даремно мама Тимура викликала швидку і повезла його знімати побої", — прокоментував НП один зі свідків події.

Факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини, за яких дитина отримала тілесні ушкодження. У разі, якщо слідством буде доведено причетність вчительки до травмування учня, їй загрожує до одного року виправних робіт.