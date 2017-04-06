Перерізали горло за комп’ютер: у Дніпрі підлітки ледве не вбили неповнолітнього (фото)

На Дніпропетровщині у м. Верхівцеве Верхньодніпровського району двоє неповнолітніх побили школяра і вдарили його кілька разів ножем. Приводом для злочину став новий комп'ютер, про який часто розповідав потерпілий. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП області.

«Ледь живу, скручену на підлозі дитину виявив сусід потерпілого, житель м. Верховцево Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Він повідомив про подію до поліції та викликав швидку допомогу. Хлопця доставили до лікарні, де діагностували ножове поранення шиї, грудей та легень», - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався 5 квітня. Поліцейським за кілька годин вдалося встановити причетних до злочину підлітків.

« Їх доставили до відділення поліції та опитали. Хлопці зізналися, що спланували напад на однолітка заздалегідь», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронцям вдалося встановити, що 5 квітня близько 2-ї дня неповнолітні злочинці зайшли на подвір’я потерпілого та попросили води. Коли дитина відвернулася, один з нападників – раніше судимий за крадіжку 16-річний хлопець, взяв цеглину та вдарив потерпілого по голові. Жертва впала, її затягнули до будинку, де зв’язали кабелем та почали бити. Наостанок завдали кілька ударів кухонним ножем.

Подумавши, що потерпілий помер, нападники забрали з будинку монітор, системний блок, інші комплектуючі, і залишили місце злочину. Дорогою викинули знаряддя злочину біля покинутого будинку, де ніж в подальшому і виявили поліцейські.

Наразі підозрювані зізналися у скоєнні злочину. Також у них вилучені всі викрадені у потерпілого речі. Зловмисники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує покарання за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Міру покарання визначить суд.