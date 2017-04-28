У Дніпрі можливі провокації на травневі свята - СБУ

У Дніпрі на травневі свята можуть бути провокації. Про це заявили члени громадської ради при управлінні Служби безпеки України в Дніпропетровській області, передає «Радіо Свобода».

У громадській раді зазначили, що мають інформацію про «потенційних заколотників», які діятимуть 8 і 9 травня.

«Володіємо інформацією про потенційних заколотників та пропагандистів, які, ймовірно, розповсюджуватимуть антиукраїнські настрої 8 і 9 травня», – сказав голова громадської ради Олег Мороз.

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Як повідомила член ради при УСБУ у Дніпропетровській області Вероніка Комісар, у травневі дні в Дніпрі можуть відбутись «сумнівні заходи», ініційовані організацією, яка називає себе «Союзом комуністів (більшовиків)». У соціальних мережах поширено анонс зібрання, запланованого цією організацією на 1 травня.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Дніпрі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією припинила діяльність російського конвертаційного центру із загальним обігом впродовж останнього півроку у розмірі 750 млн грн.