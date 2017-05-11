З початку Євробачення по допомогу до поліції звернулися 12 іноземців

Грубих порушень публічного порядку, пов'язаних із проведенням у Києві міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017", на сьогодні не зафіксовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив на засіданні уряду.

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"На цей час грубих порушень публічного порядку, пов'язаних із проведенням пісенного конкурсу, не допущено", - сказав він.

За словами, Князєва, загалом з початку проведення «Євробачення» по допомогу до поліції звернулися 12 іноземців, здебільшого вони ставали жертвами невеликих майнових злочинів.

"Більшість з них розкрита", - сказав Князєв.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття «Євробачення-2017» відбулась 7 травня, півфінал - 9 травня. Сьогодні, 11 травня, відбудеться другий півфінал. Фінал - 13 травня.