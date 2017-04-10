Ще двом "активістам" масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року повідомили про підозру - прокуратура

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявляє, що повідомлено про підозру ще двом активним учасникам масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року, які призвели до загибелі 48 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Встановлено двох активних учасників цих дій. Їм заочно повідомлено про підозру за статтею 294 КК України - організація та участь у масових заворушеннях. Ми встановили, де вони перебувають. Один - на території так званої «ДНР». Він є одним з активних бойовиків», - пояснив прокурор.

Другий підозрюваний, за його словами, перебуває в Російській Федерації і там активно співпрацює зі ЗМІ, яким заявляє, що пишається «вчиненим в Одесі у 2014 році».

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Жученко уточнив, що обидва підозрюваних є учасниками подій 2014-го в центрі міста - на Грецькій площі.

«Вони використовували, в тому числі вогнепальну зброю. Тобто, це - активні учасники подій», - наголосив керівник обласної прокуратури.

Він додав, що також встановлено ще одного фігуранта травневих подій, який був у розшуку з 2014 року. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Відтак проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

Нині в Малиновському райсуді розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, які мали місце в центрі міста. На лаві підсудних – 20 обвинувачуваних, з яких п'ятеро перебувають під вартою (зокрема й двоє росіян), у решти – інші запобіжні заходи.