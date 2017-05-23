"Постарілий і стильний": у новому кліпі Вакарчук заспівав про свою зірку на ім'я Сонце"(відео)

У мережі з'явилося відео популярної групи на пісню "Сонце" з альбому "Без меж".

Цей кліп "ОЕ", як і багато інших зняв відомий режисер Віктор Придувалов (відео на пісню "Холодно", "Кішка", "Без бою", "Все буде добре" – теж його роботи), пише kp.ua.

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"Вже під час монтажу, коли в кадрі поруч з "ОЕ" знову з'являється місто з дахами будинків, виникло невеличке відчуття дежавю. Правда, багато років тому був Львів, а тепер Київ. Хоча під час роботи над сценарієм я взагалі не думав про це. Так дивно і тонко іноді в нашому житті проявляються деякі речі", - говорить він.

Зйомки проходили в Києві в квітні 2017-го – у музикантів як раз була невелика пауза у гастрольному графіку (зараз "Е" закінчує світовий тур в підтримку альбому "Без меж").

"Я завжди знімаю відео на образах, які виникли перші реакції під час прослуховування пісні, - продовжує режисер. – Почувши "Сонце", я побачив дві картинки: головних героїв, які стоять, взявшись за руки даху над містом, а вечірнє сонце, що ховається в їх долонях; і саму групу, яка грає на тлі величезної зірки на ім'я Сонце.

Не бачу сенсу описувати особисті враження від побаченого, бо на те вони й особисті. Впевнений, у вас вони теж будуть свої, особливі.

Зазначу тільки один нюанс. Здивувало обличчя Святослава Вакарчука - здалося, що він постарів. Але якось благородно, стильно. Напевно, як і його музика.

Дивіться, слухайте – і отримуйте задоволення!".

Як повідомляв УНІАН-таблоїд раніше, Вакарчук на своїй сторінці в соцмережі висловив співчуття сім'ям загиблих при вибуху на стадіоні в Манчестері.