На Житомирщині стартувала основна сесія ЗНО: явка абітурієнтів на першому тестуванні складає 96,2%

На Житомирщині стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації, вперше у цьому році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури на Житомирщині складає 96,2% абітурієнтів із 8 тис. 183 зареєстрованих учасників.

За даними Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти, на Житомирщині сьогодні, 23 травня, відкрито 28 пунктів для складання першого у цьому році зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

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«Тестування розпочалось об 11.00 та триватиме протягом 3 годин. Всі пункти тестування якісно підготовлені та відкрились вчасно: аудиторії забезпечені медичними працівниками, організовано роботу перевізників, охорону тестових матеріалів та дотримання порядку під час роботи пунктів тестування працівниками поліції області. У пунктах також працюють громадські спостерігачі», – йдеться у повідомленні.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин. Це - українська мова (33 завдання), українська література ( 24 завдання) та власне висловлення – одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Цьогоріч результат виконання завдань частин 1 та 3 буде зараховуватися як результат державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів. Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з української мови, правильно виконавши ці завдання, дорівнює 68 тестовим балам.

Результат виконання всіх завдань сертифікаційної роботи буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів.

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з української мови і літератури дорівнює 104 балам.

За даними прес-служби Житомирської ОДА, у 2016 році на Житомирщині діяли 37 пунктів тестування, куди прийшло 9 тис. 44 абітурієнта з 9 тис. 477 зареєстрованих, явка складала 95,4%.