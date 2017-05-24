У Житомирі завтра напередодні професійного свята прикордонники відкриють каплицю

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як зазначається у повідомленні, завтра у Житомирі на території Північного регіонального управління Держприкордонслужби України за участю керівництва області та міста, взаємодіючих структур, ветеранів, сімей військовослужбовців відбудеться урочистий мітинг, присвячений Дню прикордонника, який святкується 28 травня.

Особовий склад з нагоди професійного свята буде відзначений нагородами та відзнаками.

Напроти адмінбудівлі управління за участю настоятеля Свято-Михайлівського собору відбудеться урочисте відкриття Православної каплиці. Після відправлення літургії та освячення каплички настоятелем кафедрального Свято-Михайлівського собору митрофорним протоієреєм отцем Богданом розпочнеться офіційне богослужіння у духовній споруді.

Також 26 травня у Житомирі відбудеться урочисте відкриття багатоповерхового житлового будинку для військовослужбовців Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України та членів їх сімей.

Загалом в цей день ключі від квартир отримають 58 сімей прикордонників.

У заходах запланована участь керівництва Державної прикордонної служби України, місцевої влади, військовослужбовців Північного регіонального управління.