Керівника "Охматдиту" вперше обрано на відкритому конкурсі - МОЗ

Головний лікар Коломийської центральної районної лікарні (Івано-Франківська область) Ірина Садов’як очолить дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" у Києві.

Як повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, комісія з проведення відкритого відбору кандидатів на посаду головного лікаря «Охматдиту» заслухала конкурсні пропозиції учасників та оголосила про одностайне рішення – обрати переможцем конкурсу Садов’як.

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«Зазвичай очільника лікарні призначало Міністерство охорони здоров᾽я України. Це вперше проведено відкритий конкурс, щоб дати можливість позмагатися за цю посаду найкращим менеджерам нашої країни», - зазначається в повідомленні.

В декларації Садов’як за 2016 рік зазначено, що вона має квартиру в Коломиї площею 82,8 кв. м та земельну ділянку площею 1200 кв. м; зарплата за основним місцем роботи становить 103,977 тис. грн.

Як відомо, конкурс було оголошено вдруге, оскільки під час першого члени комісії не обрали переможцем жодного з кандидатів.