СБУ викрила провайдера Wnet у діяльності в інтересах російських спецслужб

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим викрили у столиці механізм незаконної маршрутизації інтернет-трафіку до тимчасово анексованого півострова в інтересах російських спецслужб.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці задокументували, що сегмент мережі та телекомунікаційне обладнання провайдера Wnet власники передали фіктивній комерційній структурі, контроль над якою отримала ФСБ РФ, яка встановила на обладнанні власні технічні спецзасоби. Незважаючи на це, власники українського провайдера продовжували маршрутизацію трафіку до точки доступу в Сімферополі.

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За інформацією спецслужби, через незаконну маршрутизацію трафіку до анексованого Криму ФСБ РФ планувало отримати доступ та знімати інформацію з українського сегменту мережі провайдера. В Україні серед клієнтів ТОВ «Дабл-ю нет Україна» (Wnet), зокрема, державні установи, міжнародні організації, великі банківські установи.

Співробітники СБУ також встановили, що завдяки трафіку, отриманому від українського провайдера через магістральний канал, послуги доступу в інтернет отримували ФСБ РФ в Криму, Воєнтелеком РФ та псевдодержавні підприємства зв’язку.

Під час проведення обшуку в офісі провайдера співробітники спецслужби вилучили телекомунікаційне обладнання і документацію, які підтверджують незаконну маршрутизацію трафіку на тимчасово окуповану територію АР Крим та контроль за його розповсюдженням ФСБ РФ. Правоохоронці також встановили, що за вказівкою російських кураторів, менеджмент компанії не заблокував користувачам доступ до санкційних російських інтернет-ресурсів та сервісів.

Досудове слідство триває у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).