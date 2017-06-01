СБУ проводить обшуки в офісі інтернет-провайдера Wnet

Служба безпеки України проводить обшуки в офісі інтернет-провайдера Wnet (ТОВ "Дабл-ю нет Україна").

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

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«СБУ підтверджує, що проводить санкціоновані обшуки в офісі інтернет-провайдера ТОВ «Дабл-ю нет Україна». Слідчі дії відбуваються у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)», - написала вона.

За словами Гітлянської, після проведення санкціонованих обшуків про їхні деталі буде повідомлено на офіційному сайті СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії "Яндекс" у Києві та Одесі.