Перший день весни Україна зустрічатиме зі снігом

1 березня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарна з проясненнями погода. Очікується невеликий сніг, мокрий сніг, у східних, місцями центральних областях, помірні опади; вдень у західній частині без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 3-8° морозу, в Криму 0-5° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині та на Закарпатті 1-6° тепла (в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу).

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Пройде невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.