В мережі опублікували нові кадри 7 сезону "Гри престолів"

Користувач новинного сайту Reddit опублікував кілька нових кадрів, взятих з словенського сайту Dnevnik.

На кадрах можна побачити нових персонажів.

Найцікавішим изображеним стало фото Річарда Домера, який виконає роль Беріка Дондарріона. Це лорд, якому Нед Старк доручив здійснити правосуддя над Григором Кліганом. Він помирав безліч разів, але щоразу його воскрешали.

Читайте такожУ мережі з'явились перші офіційні фото із сьомого сезону "Гри престолів"

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, фінал нового сезону серіалу "Гра престолів" буде найдовшим епізодом в історії проекту.

Раніше стало відомо про те, що сьомий сезон серіалу вийде на екрани влітку цього року, замість звичних для глядача березня-квітня. Творці серіалу також підтвердили, що сьомий сезон "Ігри престолів" буде складатися з семи серій, а не 10, як попередні сезони.