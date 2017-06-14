У Києві заблокували схему "візового" шахрайства для виїзду в США

21:37, 14 червня 2017
Суспільство
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Зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи з банків про наявність коштів.

Шахраї готували

У правоохоронці розкрили схему «візового» шахрайства для виїзду в США. Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацполіції, виготовлення підробленого «пакету документів» для «турпоїздки» або «на лікування» коштувало близько 30 тис. грн з людини. Надавши до посольства ці «документи», ошукані громадяни отримували відмову.

Читайте такожУ МЗС прокоментували слова Тіллерсона про можливості вирішення конфлікту на Донбасі поза Мінськом«Працівники Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Нацполиции і слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури і в тісній взаємодії зі Службою дипломатичної безпеки Посольства США в Україні припинили протиправну діяльність директора комерційної фірми. Це установа організувала шахрайську схему заволодіння грошима українців під прикриттям отримання віз в США», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зловмисники виготовляли фіктивні довідки з місця роботи та з банків про наявність коштів. Також до «пакету» входили підроблені листи провідних українських суб'єктів господарювання щодо участі їх представників у виставках, форумах та семінарах на території США. Крім цього, фігурантка виготовляла підроблені документи для отримання віз до США нібито з метою лікування.

«Всі ці фальшивки ошукані українці надавали для отримання американських віз і зазвичай отримували відмову. Слідством встановлено, що вартість одного такого «пакету документів» сягала близько 30 тис. грн», - додали в поліції.

Вилучені паспорти громадян України / фото Нацполиция Києва

В ході санкціонованого обшуку вилучено значну кількість паспортів громадян України, підроблені документи різних юридичних осіб. Крім того, вилучено оргтехніку, на якій виготовлялися фальшивки, а також штампи і банківські картки.

Директору фірми повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 (шахрайство) та 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

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Теги: #візи в США