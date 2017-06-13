Поліція викрила канал незаконної легалізації в Україні злочинців з Росії

Поліція викрила групу осіб, які незаконно легалізували в Україні громадян Росії, котрі переховувалися від слідства за вчинення тяжких злочинів.

Читайте також"Ласкаво просимо до пекла": у Києві активісти "привітали" дипломатів РФ з Днем Росії (відео)Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, спецоперація із затримання чотирьох фігурантів відбулася у рамках кримінального провадження, розпочатого слідчим управлінням столичної поліції.

Правоохоронці викрили схему злочинної діяльності осіб, які сприяли незаконному переправленню громадян, котрі перебувають у державних та міжнародних розшуках інших країн, через державний кордон України. У подальшому здійснювалася їх незаконна легалізація шляхом укладання фіктивних шлюбів та одержання громадянства України.

«Зловмисники пропонували охочим легалізуватися на території України: до територіальних відділень міграційної служби України вони подавали підроблені документи для отримання громадянства України. У подальшому ці особи реєстрували фіктивні шлюби з українками, а щоб зробити це у найкоротший термін, надавали до відділення РАГСу довідки про нібито вагітність майбутньої "дружини", - зазначили у главку.

За даними правоохоронців, такі шлюби тривали, як правило, не більше двох місяців, після чого розривалися, а "нелегали" жили в Україні вже за прізвищами своїх екс-дружин.

Зокрема, у ході спецоперації правоохоронці викрили громадянина Російської Федерації - колишнього начальника одного з підрозділів центрального апарату МВС РФ, якого звинувачують у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах. В Україні він проживав за підробленими документами та зміненим прізвищем: таким чином він намагався уникнути кримінальної відповідальності. Разом із ним було затримано ще троє осіб, які безпосередньо причетні до злочинної оборудки, пов'язаної із незаконною легалізацією правопорушників.

За адресами проживання підозрюваних поліцейські вилучили паспорти громадян Російської Федерації, підроблені українські паспорти, внутрішні та міжнародні паспорти різних країн, посвідки на проживання, печатки суб'єктів господарської діяльності резидентів та нерезидентів України, комп'ютерну та телефонну техніку, предмети, схожі на зброю, гроші - 200 тис. грн, майже $130 тис., понад 14 тис. євро та близько 1,5 млн рос. руб.

Усім чотирьом затриманим зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за частинами 3 і 4 ст. 358 Кримінального кодексу ("підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів").

Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.