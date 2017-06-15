Житомирські прикордонники у суботу проведуть показ техніки

Житомирські прикордонники у суботу, 17 червня, проведуть показ техніки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України Юрій Шахрайчук.

За його словами, 17 червня Житомирський прикордонний загін запрошує житомирян та гостей міста на концерт з нагоди Дня свого заснування.

«17 червня, напередодні відзначення Дня створення Житомирського прикордонного загону, у Житомирському міському парку культури та відпочинку імені Гагаріна на літній концертній сцені «Ракушка» відбудеться урочистий концерт колективу Академічного ансамблю пісні й танцю Державної прикордонної служби України. Також буде показ техніки та пригощання кашею з польової кухні», - зазначив Шахрайчук.

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Довідка. Житомирський прикордонний загін охороняє ділянку з Республікою Білорусь. Загальна протяжність державного кордону – 405,0 км: сухопутна ділянка – 395,5 км, річкова – 9,5 км.

Загальна протяжність охороняємої ділянки зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення населення: по лінії державного кордону 148,5 км, по тиловій межі 142,7 км.

Контрольованих прикордонних районів – 5 (Іванківський, Поліський, Овруцький, Народицький, Олевський).