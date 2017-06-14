У Житомирі прикордонники провели захід з вшанування загиблих в АТО колег

Сьогодні у Житомирі прикордонники провели урочистості, вшанувавши загиблих в АТО колег. Про це кореспонденту УНІАН повідомив керівник прес-служби Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби Юрій Шахрайчук.

Читайте такожПрикордонники відзвітували про поїздки українців до "ЛДНР" і Криму (документ)За його словами, “сьогодні у Житомирському загоні пройшли заходи із вшанування пам’яті загиблих прикордонників, які три роки тому одними з перших вступили в бій з російсько- терористичними військами”.

Шахрайчук уточнив, що, за його даними, особливо значні втрати Державна прикордонна служба понесла в районі проведення АТО в червні 2014 року, коли там загинуло п'ять військовослужбовців Навчального центру Державної прикордонної служби..

“Так, цього дня ( 14 червня -УНІАН) три роки тому на околиці міста Маріуполя, в районі заводу "Азовсталь" із засідки була обстріляна колона автомобілів, яка рухалася з навчального центру до управління Донецького прикордонного загону. Обстріл проводився з автоматів, гранатометів та снайперської зброї. Прикордонники дали гідну відсіч ворогу, але внаслідок бойового зіткнення загинуло 5 наших побратимів, а 10 військовослужбовців отримали поранення”,- сказав прикордонник.

Серед полеглих, уточнив Шахрайчук, - майори Віталій Вінніченко та Микола Зайцев, прапорщик Володимир Гречаний, старшина Сергій Єпіфанов та працівник Олександр Островський. Також, 7 червня 2015 року, виконуючи бойове завдавання з охорони морської ділянки державного кордону і внаслідок підриву катеру, на ворожій міні загинув головний старшина Маріупольського загону морської охорони Антон Маслій.

Сьогодні ж під час урочистостей відбулося шикування персоналу управління прикордонного загону та відділів прикордонної служби. Після підняття Державного та відомчого прапорів учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в АТО військовослужбовців.

Загалом же, з початку російської агресії на сході України загинули 67 героїв-прикордонників, а 5 вважаються зниклими безвісти.