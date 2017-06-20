Росія ввела тимчасову норму про обов’язкову реєстрацію іноземців

Російська Федерація ввела з 1 червня до 12 липня тимчасову норму про обов’язкову реєстрацію іноземців.

Про це йдеться у повідомленні Департаменту консульської служби МЗС України у соціальній мережі Facebook.

"Російська Федерація запровадила обов’язкову норму щодо постановки на облік іноземців, які прибувають на територію міст Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочі в період з 1 червня по 12 липня 2017 року в час проведення (футбольного) Кубка конфедерацій-2017, протягом однієї доби з моменту їх прибуття", - йдеться у повідомленні.

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"Ця норма діятиме також під час проведення в Російській Федерації чемпіонату світу з футболу 2018", - заявляють українські дипломати.

"Таким чином, громадяни України, які планують поїздки до Російської Федерації у зазначений період 2017 року та з 25 травня по 25 липня 2018 року – в міста Волгоград, Єкатеринбург, Казань, Калінінград, Москва, Нижній Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранськ, Сочі, повинні зареєструватися протягом однієї доби за місцем прибуття у відповідних територіальних органах Міністерства внутрішніх справ РФ", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, що Росія пригрозила, що введе візовий режим з Україною "у відповідь" на аналогічні дії Києва.