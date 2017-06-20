У Москві "терорист" з таксофона пригрозив підірвати кращу співачку Росії - українку Лободу

Українських співачок і екс-учасниць групи "ВІА Гра" Ганну Седокову та Світлану Лободу, які виступають в Росії, хотіли підірвати в Москві.

Так, в поліцію подзвонив невідомий чоловік і повідомив, що Анна Седокова і Світлана Лобода заміновані, передає mskagency.ru.

Читайте також"Любов з охоронцем і настирливі папараці": Лобода зняла кліп про скандал з українськими ЗМІ (відео)

Російські правоохоронці встановили, що невідомий телефонував з таксофона, який розташований на вулиці Бутирський Вал. Зараз вивчаються записи з камер вуличного спостереження, щоб знайти цього чоловіка.

Відзначимо, що обидві співачки зараз частіше виступають в Росії, ніж в Україні. Седокова 10 квітня втретє стала мамою і відразу після пологів почала давати концерти в Росії.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Світлана Лобода, яку визнали найкращою співачкою Росії в 2017 році, останній раз зробила спробу співати в Україні 28 травня, але концерт був зірваний активістами, а сама артистка попливла на катері.