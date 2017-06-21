У Мелітополі затримано 25 підозрюваних у дестабілізації ситуації в місті - Аваков
Аваков зазначає, що на думку СБУ діяльність групи координувалася кураторами з Росії.
У Мелітополі Запорізької області затримано 25 осіб, підозрюваних в участі у дестабілізації обстановки в місті, підготовці збройних дій, серії кримінальних злочинів і підпалів.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"З березня 2017 в Мелітополі почалися масові підпали аптек і торгових наметів, потім будівлі Міськвиконкому, грабежі, розбої, викрадення людей. 9 травня були спроби перетворити мирну акцію в масову бійку. Паралельно по місту почали навмисно поширювати чутки, що влада не контролює ситуацію в регіоні, не може впоратися зі зростанням злочинності", - йдеться в повідомленні.
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За словами Авакова, для затримання злочинців була розроблена спільна операція Нацполіції, СБУ і прокуратури.
"16 червня затримано ватажка організованого злочинного угруповання "Тучу" і чотирьох його спільників, які займалися здирництвом, викраденням людей і контролювали кілька спортивних клубів, де за оперативною інформацією, готували "бійців". Усіх затриманих заарештовано на два місяці. Протягом наступних днів затримано ще 20 осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних злочинів. В ході обшуків вилучено зброю, боєприпаси, шоломи, маски, перуки, підроблені номери авто", - повідомив Аваков.
Як зазначив голова МВС, паралельно з кримінальними статтями - відкрито кримінальне провадження за статтею 111 КК "державна зрада".
Аваков зазначає, що на думку СБУ діяльність групи координувалася кураторами з Росії. "Сьогодні силові структури спільно провели 10 обшуків в рамках вже цього кримінального провадження. Вилучена зброя та вибухівка", - написав міністр.
Аваков додав, що операція триває і число затриманих може зрости.
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"Кількість підозрюваних у співучасті зростає – до кримінальних "професіоналів" приєднуються представники політикуму області, деякі екс-нардепи", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН раніше, у вівторок, 20 червня, в Мелітополі та в його районі проводилися більше 10 обшуків у справі про держзраду. Серед осіб, у яких велися слідчі дії - депутат облради від Оппоблока Валерій Горбань.