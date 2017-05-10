У Мелітополі після заходів 9 травня відсторонено начальника поліції

Начальника Мелітопольського відділу Юрія Буланова відсторонено від виконання своїх службових обов’язків і призначено перевірку за результатами організації роботи поліції під час масових заходів в місті 9 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв сьогодні на брифінгу в Дніпрі.

«Події, неприйнятні українською громадою та керівництвом Нацполіції, відбулися у Мелітополі Запорізької області також під час вчорашніх масових заходів. Деякі учасники мітингу використовували сепаратистську символіку, і дані правопорушення не були належним чином зареєстровані місцевою поліцією», - заявив він.

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«Зважаючи на це, керівництво ГУ Нацполіції Запорізької області звернулось до нас з пропозицією провести службову перевірку керівництва Мелітопольського міського відділу Нацполіції, і ми її підтвердили. На час проведення службової перевірки від виконання своїх службових обов’язків відсторонено начальника Мелітопольського відділу Юрія Буланова», - додав Князєв.

Як повідомила прес-служба поліції Запорізької області, вчора у Мелітополі відбулись масові заходи, учасниками яких стало близько 4 тисяч громадян. Для забезпечення громадського порядку було залучено 200 правоохоронців.

«Керівництвом та співробітниками місцевого відділу поліції було допущено низку прорахунків із забезпечення законності під час проведення масових заходів до Дня Перемоги. Так, деякі учасники мітингу використовували сепаратистську символіку – георгіївські стрічки. Дані правопорушення не були зареєстровані місцевою поліцією», - зазначили в поліції.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, після попереднього розгляду інцидентів і провокацій у Дніпрі 9 травня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підписав накази про звільнення керівників поліції Дніпропетровщини.

Зокрема, підписано накази про звільнення керівника Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області Ігоря Репешка та керівника поліції міста Дніпро Андрія Бідила та їхніх заступників щодо забезпечення громадської безпеки.