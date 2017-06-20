У Запорізькій області у справі про держзраду проходять обшуки в будинку депутата від "Опоблоку" - ЗМІ

У Мелітополі та в його районі проводять більше 10 обшуків у справі про держзраду, серед осіб, у яких ведуться слідчі дії, депутат облради від Оппоблока Валерій Горбань. Про це повідомили в управлінні СБУ в Запорізькій області, передає місцеве видання "РІА Мелітополь".

За інформацією видання, Горбань до недавнього часу був керівником районної організації партії "Опозиційний блок" та помічником народного депутата Євгена Балицького - ініціатора скандального ходи "Безсмертного полку" в Мелітополі 9 травня.

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В Національній поліції "Українській правді" підтвердили факт проведення слідчих дій у Мелітопольському районі і повідомили, що керує операцією СБУ.

Речниця Служби безпеки України Олену Гітлянську в коментарі УП також підтвердила, що в Мелітопольському районі Запорізької області СБУ спільно з поліцією проводить ряд обшуків. За її словами, одна із справ, в рамках якого ведуться слідчі дії, порушено за статтею 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

Нагадаємо, раніше обшуки пройшли в кабінеті заступника голови Національного агентства з питань запобігання корупції Руслана Радецького у зв'язку з фальсифікацією документів.