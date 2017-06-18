Яскраві костюми і тисячі поліцейських: як пройшов ЛГБТ-марш у Києві (фоторепортаж)
16:14, 18 червня 2017Суспільство
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Участь у ході взяли 2500 осіб.
ЛГБТ-марш у Києві / REUTERS
Сьогодні у неділю, 18 червня, у Києві відбувся щорічний хід представників ЛГБТ-спільноти та всіх, хто їх підтримує, під назвою "Марш рівності".
За даними правоохоронців, участь у ході взяли 2500 осіб.
Безпека учасників охороняли 5 тисяч правоохоронців.
"Марш рівності" закінчився близько 11:00, коли учасники ходи під прикриттям поліції сіли в метро на станції "Льва Толстого" і покинули центр Києва.
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Під час ходи учасники Маршу вигукували гасла: "Бунтуй, кохай, права не віддавай!", "Права людини - понад усе!", Країна для всіх "і т. д.
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