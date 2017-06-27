Суд у Москві продовжив арешт Сущенка ще на три місяці

Лефортовський районний суд Москви продовжили строк тримання під вартою незаконно затриманого восени минулого року українського журналіста Романа Сущенка ще на три місяці - до 30 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосила суддя Маргарита Котова, повністю задовольнивши клопотання слідства. Таким чином, Сущенко проведе в СІЗО загалом рік.

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На засіданні суду був присутній консул України в РФ Віктор Платников.

Слідчий ФСБ РФ і прокурор вимагали проведення засідання в закритому режимі, оскільки, по їхніми словами, в справі є "секретні матеріали".

Незважаючи на заперечення адвоката, суддя задовольнила це клопотання, і суд пройшов без присутності преси.

Перед початком засідання кореспонденту УНІАН вдалося поспілкуватися з Сущенком Зокрема, Сущенко повідомив, що президенту Франції Еммануелю Макрону 26 червня в Парижі подарували його кращу картину, але йому не шкода. За словами журналіста, в Лефортовському СІЗО він продовжує малювати і вже написав олівцем кілька картин.

Окремо Сущенко подякував президенту України Петру Порошенку, українським дипломатам і депутатам Верховної Ради, які борються за його звільнення. Також він висловив подяку своїй сім'ї за підтримку.

"Я хотів б переказати вітання своїй сім‘ї, рідним, близьким, друзям, подякувати всім українцям, у тому числі президенту, міністрам, парламентаріям, Які підтрімують мене в цю лиху годину. Особлива подяка - нашій делегації в ПАРЄ, Володимиру Арьєву та іншім членам цієї делегації, за підтримку на такому високому рівні, а такоже Ірині Геращенко, я сподіваюся, днями вона отримає вітання з 8-м березня, яке я відправляв ", - сказав Сущенко. "Вітання колегам з "Укрінформу". Зі мною все гаразд, тримання моє в ув'язненні йде цивілізованим шляхом. Вердикт чекаємо, суд буде пізніше", - додав він.

Крім того, журналіст повідомив, що не скаржиться на умови тримання, в камері є телевізор і холодильник. Щодня у нього є можливість гуляти протягом години в "кільці" 4 на 2 метри з сіткою замість даху, де він займається фізичними вправами.

Також Сущенко зазначив, що у його справі заплановано дві експертизи, а далі очікується розгляд справи по суті.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 року в Москві затримала кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство". 16 червня Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи.

26 червня Президент України Петро Порошенко подарував президенту Франції Емануелю Макрону картину, написану українським журналістом Романом Сущенком.