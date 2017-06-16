Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи - адвокат

Незаконно заарештованому в Росії українському журналісту Роману Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи.

Про це російський адвокат Марк Фейгін повідомив у Twitter.

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"Сьогодні Роману Сущенку призначено психолого-психіатричну експертизу. Вона пройде мабуть вже в липні", - написав Фейгін.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії 30 вересня 2016 року в Москві затримало кореспондента "Укрінформу" Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу було порушено за статтею "шпигунство".

Згідно з останнім рішенням російського суду, Сущенко утримуватиметься під вартою до 30 червня.