На Луганщині під землю провалилася квартира

У місті Суходільськ Луганської області під землю провалилася квартира в двоповерховому будинку.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова незалежної профспілки гірників шахти ім.М.П.Баракова Дмитро КАЛІТВЕНЦЕВ, у будинку №25 по вул. Данила Виставкіна під землю «пішла» квартира №17, розташована на першому поверсі. Усі меблі, збіжжя господарів опинилися у проваллі завглибшки 1-1,5 м. За щасливим збігом обставин у квартирі не було нікого.

Це двоповерховий на 4 входи будинок. Провалля сталося під крайнім під’їздом. Квартира на другому поверсі «втрималася», але усі комунікації порушено, повідомив Д.КАЛІТВІНЦЕВ.

Решта будинку, за його інформацією, не постраждала. У будинку відключено газ, світло, воду, тепло.

Повідомлення про подію до Головного управління МНС у Луганській області ще не надходило.