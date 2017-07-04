"Ігри престолів": фінальний сезон культового серіалу може складатися з повнометражних фільмів
17:51, 04 липня 2017Суспільство
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Також стало відомо, що остання серія сьомого сезону, який буде представлений глядачам в середині липня 2017 року, буде тривати 82 хвилини.
Дата прем'єри восьмого сезону "Гри престолів" поки не уточнюється / скріншот
Фінальний восьмий сезон, культового телевізійного серіалу "Гра престолів" може складатися з повнометражних фільмів.
Про це з посиланням на звукорежисера проекту Пол Фейрфілд повідомляє видання Slash Film. Хронометраж кожного з епізодів шоу може скласти близько півтора годин.
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Також стало відомо, що остання серія сьомого сезону, який буде представлений глядачам в середині липня 2017 року, буде тривати 82 хвилини.
Дата прем'єри восьмого сезону "Гри престолів" поки не уточнюється. Раніше було оголошено, що це буде найкоротший сезон шоу, що складається всього з шести епізодів.
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