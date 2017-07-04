Понад 100 центрів дитячої творчості Дніпропетровщини працюють цього літа

Цікавий і корисний відпочинок для дітей на канікулах організували 116 позашкільних навчальних закладів Дніпропетровської області. Школярів, зокрема, чекають кінопригоди і захоплюючі екологічні маршрути, повідомили в департаменті освіти і науки ОДА.

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«На Дніпропетровщині працює 116 установ дитячої творчості. В гуртках хлопці розширюють кругозір і дізнаються нове. Влітку для них підготували дещо іншу програму, з цікавими родзинками», - відзначили в департаменті освіти.

Юні екологи, наприклад, пройдуть за маршрутами рідної Дніпропетровщини. Дітей чекають мальовничі ландшафти і заповідні місця.

Обласний кіноцентр «Веснянка» організував для своїх гуртківців мальовничу кіноекспедицію в Чернівці. Там діти поділяться досвідом зі своїми однолітками – початківцями кіномитцями та ознайомляться з місцевими пам'ятками, додали в департаменті ОДА.

Майбутні вчені з обласної Малої академії наук також відпочинуть цікаво і з користю. Разом з викладачами дніпровських вузів вони проведуть дослідження з біології, хімії, географії та історії в оздоровчих таборах на морському узбережжі.

Всього в 116 центрах дитячої творчості Дніпропетровщини працює близько семи тисяч гуртків, груп та секцій.