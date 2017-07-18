В Житомирі сьогодні пройде семінар з питань реформи децентралізації

У Житомирі сьогодні проходить семінар з питань реформи децентралізації в контексті надання публічних послуг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, реформу децентралізації в контексті надання публічних послуг жителям області, активну співпрацю між містами та громадами обговорюють учасники семінару «Підтримка децентралізації в Україні: Зміцнення міжмуніципального співробітництва для кращого надання публічних послуг».

Семінар проходить сьогодні, 18 липня, до 17.00 у готелі «Reikartz» в рамках проекту ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку - УНІАН)

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“Захід надасть учасникам можливість почути, як їх колеги за допомогою наявних механізмів співпраці справляються з викликами у наданні державних послуг у сфері транспорту/інфраструктури, освіти і поводженні з відходами",- наголосила на відкритті семінару менеджер проекту ОЕСР Марія-Варінья Мішалун.

Також семінар є нагодою ознайомитися з досвідом країн-членів ОЕСР у сфері покращення рівня надання державних послуг через інструмент міжмуніципального співробітництва.

Семінар складається з чотирьох сесій, на яких його учасники обговорять тему міжмуніципального співробітництва в контексті децентралізації в Україні, ознайомляться з досвідом громад щодо їх забезпечення освітою а також поділяться досвідом поводження з відходами.

Участь у відкритті семінару взяв заступник Житомирського міського голови Матвій Хренов. Семінар у Житомирі – четвертий з низки заходів, що реалізуються в рамках цього проекту.

Проект ОЕСР буде працювати в Україні до 2018 року й має на меті надати підтримку реалізації органами державного управління України реформ у сфері децентралізації Проект фінансується спільно Європейським Союзом та органами державного управління Чеської Республіки, Фландрії (Бельгія) і Польщі.

ОЕСР – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 34 країни. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ, поряд з МВФ та Світовим банком.

Європейський Союз бере участь в роботі ОЕСР.

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