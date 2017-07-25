Суд дозволив заочно розслідувати справу екс-заступника міністра промполітики Кучера та його синів

Генеральною прокуратурою отримано судові дозволи на здійснення процедури спеціального (заочного) досудового розслідування стосовно колишнього заступника міністра промислової політики України – голови Агентства з питань оборонно-промислового комплексу Костянтина Кучера та його синів.

Як йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ, Кучер та двоє його синів підозрюються у заволодінні у 2010 році шляхом зловживання службовим становищем державними коштами в особливо великих розмірах в сумі 1,5 млн дол. США (за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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Як зазначається, у зв’язку із невстановленим місцеперебуванням усіх трьох підозрюваних ще у 2013 році оголошено в розшук.

22 червня 2017 року Печерський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення процедури заочного досудового розслідування стосовно Кучера та одного з його синів, а 20 липня – стосовно ще одного підозрюваного, його другого сина, який перебуває в міжнародному розшуку Інтерполу.

Наразі, відповідно до законодавства, повістки про виклик підозрюваних надсилаються за останніми відомими місцями проживання чи перебування, публікуються в «Урядовому кур’єрі» та на сайті ГПУ.

«З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом», - зазначили в ГПУ.