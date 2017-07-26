У МВС застерігають від міжнаціональної ворожнечі через стрілянину в Дніпрі

В МВС обіцяють не допустити міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу у Дніпрі внаслідок перестрілки, в ході якої загинули бійці АТО.

Про це речник МВС Артем Шевченко написав на своїй сторінці в facebook. Він назвав перестрілку у Дніпрі "суто кримінальною подією".

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"Найгірше, що може бути зараз після кривавих, суто кримінальних подій у Дніпрі, - провокувати недолугими і шкідливими інфовкидами про необхідність помсти з боку ветеранів АТО - міжнаціональну і міжрелігійну ворожнечу через наявність на другій стороні конфлікту відомого у місті та в окремій релігійній громаді Дніпра бізнесмена, громадянина іншої країни", - написав він.

За його словами, такий розвиток подій буде найкращим подарунком агресору, який може спровокувати загострення, планувати, організовувати і проводити напади чи навіть теракти проти представників однієї доволі впливової релігійної громади у Дніпрі, камуфлюючи їх нібито під помсту патріотів, ветеранів-атовців.

"Поліція Дніпра не допустить такого сценарію. Всі винні у перестрілці і таких її кривавих наслідках будуть притягнуті до відповідальності", - запевнив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі внаслідок перестрілки на проспекті Гагаріна загинули двоє учасників АТО, ще п'ятеро осіб отримали поранення.