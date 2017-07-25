Стрілянина в Дніпрі: в МВС розповіли нові подробиці щодо нападників

Двоє з нападників, які вчинили стрілянину в Дніпрі, раніше мали проблеми із законом. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, передає "5 канал".

"З числа нападників кілька осіб, як мінімум двоє, до сьогодні мали проблеми з законом – за хуліганські дії і за розбій. З числа постраждалої сторони - це не були люди, які зав'язані в якихось кримінальних сюжетах і розборках", - сказав він.

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Крім того, з його слів, стрілянина в Дніпрі була пов'язана з економічними питаннями. "Ми маємо інформацію, що цей конфлікт був пов'язаний з економічними питаннями, з господарчими питаннями", - зазначив Варченко.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі внаслідок вчорашньої перестрілки на проспекті Гагаріна загинули двоє учасників АТО, ще п'ятеро осіб отримали поранення.