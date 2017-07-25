Жертвами стрілянини в Дніпрі виявилися відомі АТОшники - ЗМІ

Внаслідок численних пострілів з автоматичної зброї ввечері 24 липня був тяжко поранений відомий у Дніпрі адвокат, воїн-доброволець та захисник постраждалих у сутичках 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян.

Інший колишній боєць 20 батальйону ТРО на позивний "Щука" загинув на місці від кульового поранення в голову, повідомляє "Дніпроград".

Водночас численні поранення отримав ветеран АТО Олексій Вагнер, який служив разом із Саакяном у 20 окремому батальйоні 93 мотопіхотної бригади. Олексій був постраждалим під час нападу тітушок під керівництвом нардепа Олександра Вілкула 9 травня. Саме його інтереси в провадженні проти організаторів та учасників заворушень представляє Едмонд Саакян.

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За словами відповідального по лікарні імені Мечникова Ярослава Медведика, Вагнера привезли в дуже тяжкому стані, з великою крововтратою. Він помер під час намагань надати йому медичну допомогу.

Як пише strana.ua із посиланням на поліцію, стрілянину в кальянній на проспекті Гагаріна в Дніпрі відкрили люди, які приїхали на зустріч із відомим в місті адвокатом, правозахисником і ветераном АТО Едмондом Саакяном і його братом.

"Також з'явилася інформація про те, що поранений Саакян зумів зробити кілька пострілів і поранити одного з нападників на його компанію стрільців", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, близько 19.50 невідомі влаштували стрілянину в Дніпрі з автоматів, а потім втекли. В результаті інциденту одна людина загинула на місці, 5 інших були госпіталізовані. Проте, один із доставлених в лікарню помер.

В Дніпропетровській області введено оперативний план "Сирена".