У поліції причиною смертельної перестрілки в Дніпрі назвали "економічні інтереси"

Перестрілка в Дніпрі ввечері у понеділок, 24 липня, виникла через конфлікт двох сторін, що стосується "економічних інтересів".

Про це заявив начальник кримінальної поліції Дніпропетровської області Олег Грозь в ефірі "9 каналу", передає РБК-Украина.

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"Цей конфлікт - виключно економічні інтереси двох сторін: з боку Саакяна (адвокат Едмонд Саакян, - ред.) і його брата і другої сторони, яку ми зараз встановлюємо", - сказав він.

За словами Грозя, стрілянина велася з автомату і пістолетів. Він також розповів, що серед нападників теж є поранені, яким зараз надається медична допомога.

За інформацією глави кримінальної поліції, стрілянина сталася після запланованої зустрічі двох сторін. "Вони зустрічалися, розмовляли з нападниками. І після бесіди був напад", - розповів Грозь.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня увечері в Дніпрі сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє учасників АТО, а також був важко поранений адвокат, захисник постраждалих в зіткненнях 9 травня ветеранів АТО Едмонд Саакян.