В Італії за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів затримали близько 40 українців

В Італії за два роки затримано близько 40 українців за підозрою у нелегальному перевезенні мігрантів. Про це у коментарі УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

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"За інформацією закордонних дипломатичних установ України в Італії, протягом 2014-2016 років на території Італії затримано та заарештовано близько 40 громадян України за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів", - зазначив він.

"Усі заарештовані повідомляли про одну і ту ж схему найму на роботу. Отже, в окремих містах України невідомі особи в мережі Інтернет оголошували пропозиції щодо роботи в туристичній сфері, зокрема, перевезення туристів на яхті", - розповів дипломат.

"У місці прибуття їх зустрічали особи, які і пропонували роботу з перевезення туристів. Особи, що пропонували роботу, потім зобов'язували громадян України, які були членами екіпажів яхт, брати на борт осіб, які нібито були туристами і мали бути доставлені до певного призначеного пункту", - додав офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС.

"З'ясувалося, що місію вони виконували іншу. Власне ту місію, яка потім була розцінена правоохоронними органами як дії з порушення законодавства країни", - сказав Кирилич.

Також, за його словами, консульскими посадовими особами було оперативно встановлено офіційні контакти з компетентними органами Італії, а також надсилалися запити до цих органів у зв'язку із затриманням зазначеної категорії громадян України. Разом з тим було встановлено контакт з адвокатами, які забезпечували правовий захист у цій справі, і надавали поради родинам громадян Україні у ситуації, яка склалася.

"Консульськими посадовими особами на постійній основі підтримується контакт з усіма ув'язненими громадянами України та надається консульський захист", - відзначив Кирилич.

Він додав, що у цій справі і надалі тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, у травні в матеріалі британського видання The Sunday Times, журналісти якого провели власне розслідування, йшлося про те, що українські контрабандисти заснували багатомільйонний бізнес для перевезення на розкішних яхтах мігрантів з Туреччини до Південної Європи. Автори стверджували, що було заарештовано вісьмох українських контрабандистів в південній частині Сицилії після того, як їхні плавальні засоби перехопила італійська морська прикордонна охорона. Ще шістьох українців було арештовано на Мальті та на Криті. Понад 2 тисячі мігрантів - в основному з Середнього Сходу та Південної Азії - заплатили понад 5500 фунтів за особу за подорож з Туреччини до Італії з початку 2016 року.