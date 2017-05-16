Українці заснували багатомільйонний бізнес із перевезення мігрантів з Туреччини на розкішних яхтах - The Times

Українські контрабандисти заснували багатомільйонний бізнес для перевезення на розкішних яхтах мігрантів з Туреччини в Південну Європу. Про це повідомляє британське видання The Sunday Times, журналісти якого провели власне розслідування.

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Більше 2 тисяч мігрантів - переважно із Середнього Сходу і Південної Азії - заплатили понад 5500 фунтів за особу за подорож з Туреччини до Італії з початку 2016 року. Такі дані надала виданню італійська влада та Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex.

Автори розслідування стверджують, що за останній місяць на півдні Сицилії були арештовані вісім українських контрабандистів. Їх судна перехопила італійська морська прикордонна охорона. Ще шістьох українців заарештували на Мальті і Криті.

Відзначається, що на борту кожної яхти переправлялося близько 30 мігрантів з таких країн, як Сирія, Афганістан, Пакистан, Сомалі та Ірак.

Автори додали, що арешти цих українців відбулися після того, як у минулому році за підозрою в перевезенні людей з Туреччини і Греції до Італії були заарештовані 42 українці.

"Це дуже добре розвинена контрабандна діяльність. Але ми знаємо їхні маршрути, ми знаємо, яким чином вони працюють. Нам дуже добре вдається затримувати їх", - сказав голова урядової робочої групи Карло Паріні, яка займається боротьбою проти торгівлі людьми в Сіракузах (Сицилія), куди вже в цьому році прибуло більше 10 тисяч мігрантів.