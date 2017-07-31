Українські морські піхотинці беруть участь у багатонаціональних навчаннях "Платинум Лайон – 2017" у Болгарії

Військовослужбовці одного із підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України відбули до Болгарії, де на навчальному полігоні братимуть участь у багатонаціональних навчаннях «Платинум Лайон – 2017».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

«Метою участі у заході є набуття нашими морськими піхотинцями навичок спільних дій у складі багатонаціонального підрозділу відповідно до стандартів НАТО», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що під час навчання українські морські піхотинці разом з іноземними колегами відпрацьовуватимуть оборонні та наступальні дії, порядок виконання рейдових дій, а також техніку введення бойової стрільби зі стрілецької зброї, тактику та техніку здійснення патрулювання тощо.

Маневри триватимуть до 11 серпня.