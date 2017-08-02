У Житомирі з нагоди Дня десантника провели мітинг та показ техніки

Як передає кореспондент УНІАН, вранці на Смолянському військовому кладовищі у Житомирі пройшла літургія на честь вшанування пам’яті воїнів, що загинули в АТО, захищаючи незалежність України.

Також о 15 годині на майдані Корольова відбулися урочистості за участі десантників, військових, їх родин, керівників влади міста і області.

Читайте такожУкраїна відзначає 25-ту річницю створення ВДВ (відео)«Від імені голови Житомирської адміністрації Ігоря Гундича та від себе щиро вітаю вас із професійним святом – Днем ВДВ. Це -свято справжніх лицарів, оборонців рідної землі, захисників територіальної цілісності та суверенітету України. Саме ви у 2014 році зупинили ворожу навалу. Завдяки вашій праці у селах та містах України мирне небо над головами. Ви - еліта української армії. Наші десантники – це мужність, відвага, професійність. Зі святом!», – звернувся до десантників заступник голови –керівник апарату Житомирської облдержадміністрації Олексій Ясюнецький.

Він відзначив найкращих десантників відзнаками. Окрім подяк і грамот, він також вручив відзнаку «Честь і слава Житомирського району».

Також в рамках святкування відбувся показ військової техніки.

На завершення свята на майдані Корольова біля кінотеатру «Жовтень» заплановано показ прийомів рукопашного бою, показовий проліт авіації.

Завершиться урочиста частина святковим концертом художніх колективів міста.